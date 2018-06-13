"Не тільки нас": в штабі Усика відреагували на інформацію про зрив бою з Гассієвим

Промоутера Олександра Красюка, який веде справи чемпіона світу у важкій вазі за версією WBO і WBC Олександра Усика, вкрай здивувала новина про можливий зрив фінального поєдинку боксерської ліги чемпіонів його підопічного з росіянином Муратом Гассієвим.

Повідомлялося, що противна сторона розкритикувала роботу штабу українця і замість бою з Усиком віддає перевагу протистоянню, найімовірніше 21 липня в Росії, з небитим американцем Ендрю Табіті (16-0, 13 КО).

"Чесно кажучи, я теж, як і всі прочитав цю новину в інтернеті. І вона дійсно здивувала, і я хочу сказати, не тільки нас. Ми спілкувалися з тренером Гассієва, вони готуються до поєдинку з Усиком. Поки не можу сказати, звідки взялася така інформація, адже сьогодні ми ще не зв'язувалися з організаторами, тобто WBSS ", - наводить слова Красюка Сhampion.

Натомість, у Федерації Боксу Росії заявили, що переговори щодо бою Усик - Гассієв повинні завершитися в найближчі два тижні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський чемпіон висловився на підтримку українця.