"У Саші "дах" наглухо злетів": Усик викликав резонанс своїм відео

Ексабсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик представив новий вірш. Відео, на якому він декламує свій твір, боксер опублікував в Instagram.
Коментатори в інтернеті не оцінили таланту українського супертяжа.
"У Саші дах наглухо злетів", "VADA, перевір Олександра швидше", "Нібито вважається, що дієслівні рими це дно", – пишуть користувачі.
tribuna.com (c)
tribuna.com (c)
tribuna.com (c)
tribuna.com (c)
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити творчість кримчанина. (Публікуємо мовою оригіналу).
"Пуля летела и умоляла:
Прости, что убила, я выполняла…
Я выполняла задание стрелка…
Мне просто задача. Прости ты меня.
Будь моя воля в выборе тела –
Я бы исчезла, или сгорела,
Но не летела бы я в человека –
Образ Создателя, вечность без века.
Я посмотрела в глаза тебе смело,
Увидела мир я – и обомлела!
Ты не боялся меня ну ни капли!
Такой должен жить! Мне никак не обнять тебя…
Пуля жалела упавшее тело,
Над ним опустилась и обомлела,
В небо смотрела и плакала очень,
Просила простить за закрытые очи…"
The world is full of strong and kind people , but they disguise themselves and impersonate others, this is their form of protection. From weak and envious people.🙏🙏🙏 # usyk # usyk17 # lomus17 # boxingtraining #ukraine #usa #uk # loma # akblapin #california # Verse # good # love # lifeisgood
Як повідомляв OBOZREVATEL, камерунський супертяж Карлос Такам більше не розглядається командою Олександра Усика як суперник на дебютний поєдинок у суперважкій вазі.
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