"У Саші "дах" наглухо злетів": Усик викликав резонанс своїм відео

Ексабсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик представив новий вірш. Відео, на якому він декламує свій твір, боксер опублікував в Instagram.

Коментатори в інтернеті не оцінили таланту українського супертяжа.

"У Саші дах наглухо злетів", "VADA, перевір Олександра швидше", "Нібито вважається, що дієслівні рими це дно", – пишуть користувачі.

tribuna.com (c)

tribuna.com (c)

tribuna.com (c)

tribuna.com (c)

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити творчість кримчанина. (Публікуємо мовою оригіналу).

"Пуля летела и умоляла:

Прости, что убила, я выполняла…

Я выполняла задание стрелка…

Мне просто задача. Прости ты меня.

Будь моя воля в выборе тела –

Я бы исчезла, или сгорела,

Но не летела бы я в человека –

Образ Создателя, вечность без века.

Я посмотрела в глаза тебе смело,

Увидела мир я – и обомлела!

Ты не боялся меня ну ни капли!

Такой должен жить! Мне никак не обнять тебя…

Пуля жалела упавшее тело,

Над ним опустилась и обомлела,

В небо смотрела и плакала очень,

Просила простить за закрытые очи…"

Як повідомляв OBOZREVATEL, камерунський супертяж Карлос Такам більше не розглядається командою Олександра Усика як суперник на дебютний поєдинок у суперважкій вазі.

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