У Росії закотили істерику через перемогу українського боксера: спортивні підсумки 26 червня

Перемога українського боксера Олександра Хижняка над зрадником України з Криму на Європейських іграх викликала істерику в Росії, а "Шахтар" дав згоду на перехід у "Динамо" футболіста збірної України.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 26 червня.
Крім того, у Росії відібрали три "золота" Кубка світу з біатлону і віддали їх Україні. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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У Росії відібрали три "золота" в біатлоні і віддали Україні
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