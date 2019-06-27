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У Росії закотили істерику через перемогу українського боксера: спортивні підсумки 26 червня

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Перемога українського боксера Олександра Хижняка над зрадником України з Криму на Європейських іграх викликала істерику в Росії, а "Шахтар" дав згоду на перехід у "Динамо" футболіста збірної України.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 26 червня.

Крім того, у Росії відібрали три "золота" Кубка світу з біатлону і віддали їх Україні. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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Тема
Європейські ігри 2019
Особи
Василь ЛомаченкоЕліна СвітолінаГаель Монфіс
Теги
ФК ШахтарФК Динамо Київ
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