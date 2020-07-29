У Росії від COVID-19 помер легендарний тренер з боксу

Максим Іншаков Бокс 20:37, 29.07.2020 Оновлено: 20:40, 29.07.2020

Сьогодні вдень в лікарні Єкатеринбурга помер один з кращих тренерів країни з боксу, керівник спортивно-дворового клубу "Гонг" в Кам'янсько-Уральському Олександр Ніколаєв.

Спочатку з підозрою на коронавірус він перебував у лікарні рідного міста. Але після того, як йому стало різко гірше, його перевели в Єкатеринбург.

Як повідомили у федерації боксу Каменська-Уральського, лікарі боролися за життя Олександра Федоровича до останнього, але серце його не витримало.

Легендарний уральський тренер виховав кількох боксерів-чемпіонів. Один з них – непереможений російський професійний боксер Олександр Беспутін, який завоював в 2019 році пояс чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар збірної України з футболу і футбольного клубу "Металіст-1925 Антон Худаєв помер від наслідків коронавiрусу.

Доктор помер від зупинки серця у віці 48 років.

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