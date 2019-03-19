У Росії потролили Лебедєва через бій з Усиком

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала абсолютного чемпіона світу в крузервейті Олександра Усика провести обов'язковий захист титулу проти росіянина Дениса Лебедєва.

У мережі активно обговорюють цей бій, причому в перемогу боксера з Putin Team його співвітчизники вірять мало.

"Бідний Денис", "За що вони так до Лебедєва? WBA - співучасники вбивства", "Хтось давно збрехав Лебедєву, що він - хороший боксер, він до цих пір вірить", "Амінь. Священика цьому пану в тільняшці", - поспівчували Лебедєву любителі боксу.

Нагадаємо, що Всесвітня боксерська асоціація призначила дату торгів бою між Усиком і Лебедєвим. Промоутер росіянина з нетерпінням чекає цього поєдинку. Однак бій може не відбутися, тому що український боксер готується до переходу в супертяжі. Наступним суперником Усика може стати Олександр Повєткін або камерунець Карлос Такам.

Денис Лебедєв і Олександр Усик BoxingScene

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Федерації боксу Росії Умар Кремльов прокоментував можливий бій абсолютного чемпіона світу в крузервейті Олексадра Усика проти боксера з Putin Team Дениса Лебедєва. Кремльов не сумнівається, що 39-річному Лебедєву під силу впоратися з Усиком.

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