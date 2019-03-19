МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

У Росії потролили Лебедєва через бій з Усиком

540Читати матеріал російською

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала абсолютного чемпіона світу в крузервейті Олександра Усика провести обов'язковий захист титулу проти росіянина Дениса Лебедєва.

У мережі активно обговорюють цей бій, причому в перемогу боксера з Putin Team його співвітчизники вірять мало.

"Бідний Денис", "За що вони так до Лебедєва? WBA - співучасники вбивства", "Хтось давно збрехав Лебедєву, що він - хороший боксер, він до цих пір вірить", "Амінь. Священика цьому пану в тільняшці", - поспівчували Лебедєву любителі боксу.

У Росії потролили Лебедєва через бій з Усиком

У Росії потролили Лебедєва через бій з Усиком

У Росії потролили Лебедєва через бій з Усиком

У Росії потролили Лебедєва через бій з Усиком

Новини
"Навіть не розглядаю": Усик поклявся у вірності Україні

Нагадаємо, що Всесвітня боксерська асоціація призначила дату торгів бою між Усиком і Лебедєвим. Промоутер росіянина з нетерпінням чекає цього поєдинку. Однак бій може не відбутися, тому що український боксер готується до переходу в супертяжі. Наступним суперником Усика може стати Олександр Повєткін або камерунець Карлос Такам.

Денис Лебедєв і Олександр Усик

Денис Лебедєв і Олександр Усик

BoxingScene

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Федерації боксу Росії Умар Кремльов прокоментував можливий бій абсолютного чемпіона світу в крузервейті Олексадра Усика проти боксера з Putin Team Дениса Лебедєва. Кремльов не сумнівається, що 39-річному Лебедєву під силу впоратися з Усиком.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Денис ЛебедєвОлександр Усик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки