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24 вересня • оновлено в 12:44
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У Росії несподівано висловилися з приводу бойкоту українок ЧС-2019 із боксу

2.1т Читати матеріал російською

Жіноча збірна України з боксу все ж візьме участь на чемпіонаті світу-2019, який із 3-го по 13 жовтня пройде в Улан-Уде. Про це повідомив генсек федерації боксу Росії Умар Кремльов.

Умар Кремльов

Умар Кремльов

"РИА Новости"

"Щойно розмовляв зі своїм колегою Володимиром Продивусом (президент федерації боксу України. — Ред.). Він запевнив, що ніякої відмови немає: "Ми приїдемо". І сказав, що Мінспорту не виділяє їм коштів, тож вони приїдуть за рахунок федерації", — зазначив Кремльов, чиї слова цитує російський "Інтерфакс".

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Нагадаємо: раніше організатори ЧС повідомляли, що жіноча збірна України відмовилася від участі на чемпіонаті світу в Росії. Також на турнір нібито відмовилися їхати ще сім команд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідери чоловічої збірної України з боксу не їздили на чемпіонат світу, який також проходив у Росії. Участь у змаганнях взяли спортсмени другого ешелону, які самостійно фінансували свою поїздку.

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Тема
чемпiонат свiту з боксу
Місце
Росія
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