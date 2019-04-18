У Росії наїхали на Ломаченка: спортивні підсумки 17 квітня

Російський промоутер Володимир Хрюнов зажадав від Василя Ломаченка бою з його підопічним, а в Кубку України з футболу відбулася історична подія. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 17 квітня.
Крім того, помер унікальний український спортсмен Олег Зінченко. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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