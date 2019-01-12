У проспекта, який нагрубив Ломаченку, відзначилися зухвалою заявою

Батько і тренер американця Теофімо Лопеса мріє про поєдинок свого сина з українським чемпіоном Василем Ломаченком. Раніше кращий проспект 2018 року кинув зухвалий виклик нашому боксеру.

"Перед титульним ми проведемо ще один бій. Якщо Майкі Гарсія залишить пояс WBC вакантним, ми спробуємо його взяти. Ви розумієте, про що я. Взяти титул IBF буде трохи складніше, тому що їх чемпіона спробують звести з Ломаченком. Я думаю про те, щоб взяти пояс WBC, а потім зустрітися з Ломаченком. Так ми зможемо взяти всі пояси", - сказав батько американця в інтерв'ю VRinge.

Василь Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

Теофімо Лопес-старший запевнив, що його син не збирається підніматися в вазі.

"Поки ми не будемо володіти титулами в легкій вазі, то нікуди не піднімемося. Ми постараємося зберегти Теофімо в цій вазі. Нам потрібен рік, так що ми легко це зробимо. Мій малюк не піде вище 66,7. Ми завжди намагаємося триматися в цьому ключі . Ми йдемо - йдемо за Ломаченком, це хлопець, якого ми хочемо", - назвав мету американського проспекту його батько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо Лопес-старший, батько і тренер відомого американського боксера Теофімо Лопеса-молодшого (11-0, 9 КО), спровокував скандальний інцидент з Василем Ломаченком (12-1, 9 КО) напередодні його бою з Педрасою. Лопес-батько пообіцяв українцеві, що Лопес-син "вб'є" його в ринзі, якщо їх очна сутичка відбудеться.

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