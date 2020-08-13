У нас є проблема з Усиком, – Хирн

Промоутер британського суперважковаговика Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) Едді Хирн не хоче, щоб його підопічний зустрічався з Олександром Усиком (17-0, 13 КО) в титульному бою.

За словами Хірна, він сподівається, що Чісора допоможемо позбутися від цієї "проблеми" в особі українця.

"Якщо Уайт (обов'язковий претендент на пояс WBC, яким володіє Ф'юрі) поб'є Повєткіна, то WBC змусить його битися з Ф'юрі. Вони повинні поставитися до цього серйозно. Участь Джошуа в цій суперечці залежить від його результату в бою з Пулевим (поєдинок запланован на грудень). Ще у нас є проблема з Усиком. Джошуа з ним повинен провести обов'язковий захист титулу WBO. Подивимося, чи вийде у Чісори увіткнути пару бічних в підборіддя Усику і позбавити нас від цієї проблеми", – сказав Хирн.

Раніше Хирн заявив, що готується скасувати поєдинок нашого співвітчизника проти Дерека.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Едді розповів, на яку дату може бути перенесений поєдинок Усика і Чісори. А сам британський боксер заявив, що готовий піти на радикальні заходи заради бою з українцем.

Промоутер британського боксера Дерека Чісори Девід Хей сподівається, що бій його клієнта проти Олександра Усика відбудеться в жовтні з глядачами.