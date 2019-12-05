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5 грудня • оновлено в 13:07
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"У нас достатньо проблем": Кличко пройшовся по Ф'юрі

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Ексчемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко жорстко розкритикував британця Тайсона Ф'юрі за його різкі висловлювання.

Зокрема, українськый легендый боксу не сподобалися слова Циганського короля про жінок та євреїв.

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Володимир Кличко

Володимир Кличко

"Братство Кличко"

"Мені не сподобалися його висловлювання про єврейський народ. Він був агресивний по відношенню до людей з іншою зовнішністю, іншими особистостями. Це те, що неприємно. Я був повністю розчарований. Своєю думкою про жінок, кому вони належать, він відкрив невірну тему і те, що він сказав на камеру, викликало стурбованість. У нас достатньо проблем в цьому світі, щоб просувати певні ідеї", – сказав Кличко в інтерв'ю Business Insider.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко дав однозначну прогноз на реванш Ентоні Джошуа та Енді Руїса.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Володимир Кличко Тайсон Ф'юрі
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