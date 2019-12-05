"У нас достатньо проблем": Кличко пройшовся по Ф'юрі

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко жорстко розкритикував британця Тайсона Ф'юрі за його різкі висловлювання.

Зокрема, українськый легендый боксу не сподобалися слова Циганського короля про жінок та євреїв.

Володимир Кличко "Братство Кличко"

"Мені не сподобалися його висловлювання про єврейський народ. Він був агресивний по відношенню до людей з іншою зовнішністю, іншими особистостями. Це те, що неприємно. Я був повністю розчарований. Своєю думкою про жінок, кому вони належать, він відкрив невірну тему і те, що він сказав на камеру, викликало стурбованість. У нас достатньо проблем в цьому світі, щоб просувати певні ідеї", – сказав Кличко в інтерв'ю Business Insider.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко дав однозначну прогноз на реванш Ентоні Джошуа та Енді Руїса.

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