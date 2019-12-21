У мережі згадали, як Кличко влаштував м'ясорубку в бою

16 років тому, 20 грудня 2003 року, легендарний українець Володимир Кличко видав один із найяскравіших поєдинків у своїй кар'єрі.

Після поразки від Корі Сандерса Кличко зустрічався з досвідченим американським джорніменом Даніелем Ніколсоном.

У четвертому раунді українець влаштував опонентові справжню м'ясорубку. Ніколсон раз у раз падав від потужних серій боксера з України, а Кличко продовжував місити його біля канатів.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було:

Як повідомляв OBOZREVATEL, наш знаменитий співвітчизник Володимир Кличко потрапив до переліку претендентів на звання найкращого боксера десятиліття за версією Асоціації американських журналістів, які пишуть про бокс (BWAA).

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