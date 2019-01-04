У мережі згадали, як Кличко сказився у рингу: спортивні підсумки 3 січня

Фанати згадали, як Віталій Кличко ледь не розірвав суперника після завершення бою уже в першому раунді, а легіонер київського "Динамо" Йосип Пиварич поділився відвертими емоціями про виступ на ЧС-2018 у Росії. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 3 січня.

Крім того, абсолютний чемпіон світу Олександр Усик висловився про поїздки на Донбас. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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