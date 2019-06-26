У мережі згадали самий знаковий для України нокаут Віталія Кличка

Прославлений український боксер Віталій Кличко 20 років тому, 26 червня 1999 року, став першим в історії України чемпіоном світу в професійному боксі.

У той час 27-річний українець, в своєму 25-му бою в кар'єрі нокаутував британського боксера-професіонала нігерійського походження Хербі Хайда, завоювавши титул WBO.

Поєдинок складався для Віталія непросто. Кличко не впорався зі швидкістю опонента і програв перший раунд. Однак нинішній мер Києва зміг все перевернути в другому, спершу відправивши суперника в нокдаун, а потім і в нокаут.

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Як сообал OBOZREVATEL, в 2013 році Хербі Хайд визнав себе винним в розповсюдженні наркотиків.

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