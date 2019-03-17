У мережі згадали самий нищівний нокаут від Кличка - опубліковано відео

17 років тому, 16 березня 2002 року в Штуттгарті Володимир Кличко (37-1, 33 КО) здобув одну зі своїх найяскравіших перемог на професійному рингу.

У той час 25-річний українець проводив третій захист пояса чемпіона WBO в бою проти 33-річного південноафриканця Френсіса Боти (44-3-1, 28 КО).

Наш співвітчизник тримав суперника на відстані, розстрілюючи ударами з дистанції і вичікуючи, поки той втомиться. Це сталося в серединi 8-го раунду, коли Володимир, спершу блискавичним правим боковим потряс Боту, а потім серією ударів відправив представника ПАР на канвас.

Лише на сповільненому повторі можна розглянути вбивчий "постріл" від киянина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 березня Кличко-молодший отримав фантастичну пропозицію щодо свого повернення в ринг. Наш боксер може заробити 40 мільйонів доларів (трохи більше 1 млрд гривень) від стрімінговой платформи DAZN.

13 березня з'явилася інформація, що Володимир Кличко, який завершив кар'єру в серпні 2017 року, знову повернувся до тренувань.

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