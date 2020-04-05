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5 квітня • оновлено в 15:39
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У мережі згадали один з найвеличнiйших нокаутів в історії боксу

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У мережі згадали поєдинок 2012 року між Хуана Мануелем Маркесом і Менні Пакьяо.

Філіппінець до шостого раунду вів на картах всіх 3 суддів 47-46, але пропустив страшний удар, що коштував йому перемоги.

Після того, як бійці пішли в розмін, Пакьяо кинувся вперед і нарвався на найсильніший зустрічний Маркеса. Рефері навіть не став відкривати рахунок. Пакьяо виявився у важкому нокауті, пролежавши на настилі рингу без свідомості кілька хвилин.

У мережі такий нокаут охрестили одним з найбільшим в історії боксу.

У мережі згадали один з найстрашнiших нокаутів в історії боксу
У мережі згадали один з найстрашнiших нокаутів в історії боксу

Даний бій журналом "Ринг" отримав звання: бій року, нокаут року, подія року і раунд року (5-й).

Як повідомляв OBOZREVATEL, рік тому на турнірі в бразильському Манаусі зі змішаних єдиноборств (ММА) стався трагічний інцидент, який забрав життя бійця Матеуса Фернандеса.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Менні Пакьяо
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