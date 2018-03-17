У мережі згадали найкрутіший нокаут Гвоздика - опубліковано відео

Напівважковаговик Олександр Гвоздик (14-0, 12 КО) в ніч на 18 березня проведе бій з французом Мехді Амаром (34-5-2, 16 КО). Напередодні цього поєдинку за титул тимчасового чемпіона WBC в мережі згадали одинадцяту перемогу українця.

"Обозреватель" проведе онлайн-трансляцію бою Гвоздик - Амар.

10 квітня 2016 року українець здолав досвідченого француза Наджиба Мохаммед (37-5, 23 КО), завоювавши вакантний титул чемпіона Північноамериканської федерації боксу.

Поєдинок завершився у другому раунді яскравим нокаутом від нашого боксера. "Обозреватель" пропонує своїм читачам разом згадати і подивитися на цю красу.

Нагадаємо, що 20 серпня минулого року Олександр побив американця (18-2, 13 КО) Крейга Бейкера.