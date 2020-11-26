У мережі згадали дебют Марадони в боксі. Відео

У 1996 році Дієго Марадона, якого знав весь світ завдяки його футбольним талантам, спробував свої сили в боксі, вийшовши на ринг у виставковому поєдинку проти свого друга Сантоса "Фалучо" Ласьяра.

На сторінці WBC Boxing в Instagram з'явився короткий ролик, на якому можна побачити кілька моментів бою, який тривав три раунди і закінчився внічию. Марадона бився в синьо-жовтих шортах, які були виконані в кольорах його тодішньої команди "Бока Хуніорс".

За день до бою відбулася традиційна церемонія зважування, в результаті якої виявилося, що Дієго є важчим за свого опонента майже на 14 кілограмів – 75,3 кг проти 61,45 кг.

Поєдинок проходив у жартівливій обстановці. В один з моментів Марадона і Ласьяр навіть перестали бити один одного і вирішили напасти на рефері. Після закінчення бою легендарний футболіст розважав публіку, показуючи свою техніку набивання м'яча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 25 листопада, помер Дієго Марадона. Весь світ був шокований цією новиною, а президент Аргентини ввів триденну жалобу, щоб належним чином вшанувати пам'ять "найкращого футболіста світу". Попрощатися з легендою збираються близько мільйона осіб.