Головна Новини
18 січня • оновлено в 11:59
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

У мережі показали рідкісні кадри несподіваного бою Кличка

759
Читати матеріал російською

З інтернеті з'явилося коротка відеозапис спарингу українця Володимира Кличка з непереможним британцем Деонтеєм Уайлдером.

У ролику наш співвітчизник завдає потужних ударів в голову і по корпусу опонента, змушуючи його відступити до канатів.

За словами знаменитого супертяжа Ділліан Уайта, цей поєдинок відбувся в тренувальному таборі Володимира. У цій зустрічі Кличко несподівано відправив Уайлдера в нокаут.

Новини
"Найгірший секрет": Володимир Кличко побив непереможного чемпіона світу

Як повідомляв OBOZREVATEL, драматичний бій між Володимиром Кличком і Ентоні Джошуа названий кращим поєдинком десятиліття.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Особи
Володимир Кличко Деонтей Уайлдер
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги