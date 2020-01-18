У мережі показали рідкісні кадри несподіваного бою Кличка

З інтернеті з'явилося коротка відеозапис спарингу українця Володимира Кличка з непереможним британцем Деонтеєм Уайлдером.

У ролику наш співвітчизник завдає потужних ударів в голову і по корпусу опонента, змушуючи його відступити до канатів.

За словами знаменитого супертяжа Ділліан Уайта, цей поєдинок відбувся в тренувальному таборі Володимира. У цій зустрічі Кличко несподівано відправив Уайлдера в нокаут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, драматичний бій між Володимиром Кличком і Ентоні Джошуа названий кращим поєдинком десятиліття.

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