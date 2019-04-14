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У мережі опублікували унікальне відео нокауту Ломаченка в бою з Кроллой

3.7тЧитати матеріал російською

Американська компанія Top Rank Boxing, що займалася організацією бою Ломаченко - Кролла, виклала відео, зроблене з камери, яка перебувала на рефері.

Об'єктив був закріплений на грудях у судді і зняла момент, який став переможними для українця.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися цей незвичайний ролик, відчувши себе присутнім на поєдинку.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко (13-1, 10 КО) в ніч на 13 квітня успішно захистив свої пояси в бою проти британця Ентоні Кролли (34-7-3, 13 КО). Через деякий час з'явилася шокуюча інформація про те, що наш співвітчизник отримав перелом. Однак справжній діагноз виявився не таким страшним.

Поєдинок в Staples Center в Лос-Анджелесі (США) завершився нокаутом від українця в 4-му раунді.

Відразу після бою Василь несподівано прийшов в роздягальню до британського боксера.

Крім того, були опубліковані відео кращих моментів битви, а також повний запис зустрічі.

Президент України Петро Порошенко привітав Ломаченка. Пізніше баскетболіст збірної України Святослав Михайлюк захопився Васею, назвавши його найвеличнiшим в історії.

Сам Ломаченко, коментуючи бій з Кроллой, розповів про "найбільшу помилку".

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Тема
Ломаченко - Кролла
Особи
Василь ЛомаченкоЕнтоні Кролла
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