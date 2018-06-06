"У мене є друга рука": Ломаченко підколов Шварценеггера - відеофакт

Семиразовий володар титулу "Містер Олімпія" голлівудська зірка Арнольд Шварценеггер відвідав чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBA) в легкій вазі Василя Ломаченка (11-1, 9 КО).

Українець був на огляді у лікаря, коли в кабінет несподівано увійшов "залізний Арні".

Екс-губернатор Каліфорнії привітав Василя з перемогою в останньому поєдинку. Шварц поцікавився у нашого чемпіона як він закінчив бій з травмованою рукою. Василь у своєму стилі жартівливо відповів: "У мене є друга рука".

Нагадаємо, зараз Лома відновлюється після операції на правому плечі. Травму наш співвітчизник отримав в останньому бою проти венесуельця Хорхе Лінареса, якого Василь відправив у нокаут в десятому раунді, здобувши чемпіонський пояс в новій для себе ваговій категорії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко готовий битися з зухвалим проспектом Мейвезера.