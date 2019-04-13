МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

У Ломаченка в бою трапився конфуз - опубліковано відео

4.5тЧитати матеріал російською

Чемпіон світу чемпіон WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) під час бою з Ентоні Кроллой (34-7-3, 13 КО) почав достроково святкувати перемогу.

У кінцівці третього раунду українець потрапив лівим прямим і почав просто знущатися над британцем, б'ючи його в кутку рингу. Рефері зупинив бій, почавши відраховувати нокдаун.

У цей момент Василь вирішив, що суддя прийняв рішення про дострокове завершення поєдинку і кинувся на канати святкувати перемогу. Побачивши, що Кролла повертається, український боксер обурено хотів підійти до британця, але його стримала охорона.

В результаті бій завершився хвилиною пізніше. На 60-й секунді 4-го раунду Ломаченко відправив претендента у вбивчий нокаут.

Новини
Опублікована вражаюча статистика Ломаченка в бою з Кроллой

Як повідомляв OBOZREVATEL, відразу після бою Василь несподівано прийшов в роздягальню до британського боксера.

Через деякий час з'явилася інформація про те, що наш співвітчизник отримав перелом. Крім того, були опубліковані відео кращих моментів битви, а також повний запис бою.

Президент України Петро Порошенко привітав Ломаченка. Пізніше баскетболіст збірної України Святослав Михайлюк захопився Васею, назвавши його найвизначнiшим в історії.

Сам Ломаченко, коментуючи бій з Кроллой, розповів про "найбільшу помилку".

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Ломаченко - Кролла" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ломаченко - Кролла
Особа
Василь Ломаченко
Місце
СШАЛос Анджелес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки