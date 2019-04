У Ломаченка в бою трапився конфуз - опубліковано відео

Чемпіон світу чемпіон WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) під час бою з Ентоні Кроллой (34-7-3, 13 КО) почав достроково святкувати перемогу.

У кінцівці третього раунду українець потрапив лівим прямим і почав просто знущатися над британцем, б'ючи його в кутку рингу. Рефері зупинив бій, почавши відраховувати нокдаун.

У цей момент Василь вирішив, що суддя прийняв рішення про дострокове завершення поєдинку і кинувся на канати святкувати перемогу. Побачивши, що Кролла повертається, український боксер обурено хотів підійти до британця, але його стримала охорона.

В результаті бій завершився хвилиною пізніше. На 60-й секунді 4-го раунду Ломаченко відправив претендента у вбивчий нокаут.

Lomachenko scores the knockdown and thinks it was ruled a TKO. What do you think? #LomaCrolla pic.twitter.com/GVwAlYSLgs