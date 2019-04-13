У Ломаченка в бою трапився конфуз - опубліковано відео

Чемпіон світу чемпіон WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) під час бою з Ентоні Кроллой (34-7-3, 13 КО) почав достроково святкувати перемогу.
У кінцівці третього раунду українець потрапив лівим прямим і почав просто знущатися над британцем, б'ючи його в кутку рингу. Рефері зупинив бій, почавши відраховувати нокдаун.
У цей момент Василь вирішив, що суддя прийняв рішення про дострокове завершення поєдинку і кинувся на канати святкувати перемогу. Побачивши, що Кролла повертається, український боксер обурено хотів підійти до британця, але його стримала охорона.
В результаті бій завершився хвилиною пізніше. На 60-й секунді 4-го раунду Ломаченко відправив претендента у вбивчий нокаут.
Lomachenko scores the knockdown and thinks it was ruled a TKO. What do you think? #LomaCrolla pic.twitter.com/GVwAlYSLgs- Top Rank Boxing (@trboxing) 13 квітня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, відразу після бою Василь несподівано прийшов в роздягальню до британського боксера.
Через деякий час з'явилася інформація про те, що наш співвітчизник отримав перелом. Крім того, були опубліковані відео кращих моментів битви, а також повний запис бою.
Президент України Петро Порошенко привітав Ломаченка. Пізніше баскетболіст збірної України Святослав Михайлюк захопився Васею, назвавши його найвизначнiшим в історії.
Сам Ломаченко, коментуючи бій з Кроллой, розповів про "найбільшу помилку".
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