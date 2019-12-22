У Ломаченка красиво "вмили" чемпіона, який нахамив українцю

Менеджер володаря титулу за версіями WBA, WBC і WBO в легкій вазі Василя Ломаченка Егіс Клімас красиво відповів Теофімо Лопесу на його загрозу "прикінчити дупу" українському чемпіону.

Лопес - Ломаченко

"У боксі більшість хлопців ненавидить тих, хто краще за них самих. Я впевнений, зараз він любить Коммi. Звідки ця ненависть? Йому слід залишити щось для рингу, тому що це йому знадобиться. І його кут нехай подбає, щоб білий рушник був під рукою, тому що воно може їм знадобитися", - написав Клімас в своєму Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Теофімо Лопес назвав попередню дату бою проти Василя Ломаченка. На кону поєдинку стоятиме статус абсолютного чемпіона, а для американця – пояса WBO, WBA і IBF.

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