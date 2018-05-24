У команді Усика жорстко відреагували на вкидання ЗМІ про фінал WBSS

Промоутер Олександр Красюк, який веде справи чемпіона світу за версіями WBC, WBO в першій важкій вазі Олександра Усика розповів, що команда українця не вступала в переговорний процес з командою Мурата Гассієва.

Про це промоутер повідомив в коментарі Tribuna.com.

"Із засобів масової інформації я чув, що якась прес-конференція повинна була відбутися вчора, потім вона перенеслася на сьогодні, а тепер дізнався, що вона скасована. Переговори з Гассієвим? У нас з ним не було ніколи і ніяких переговорів. Всі переговори про участь у Всесвітній боксерській суперсерії ми завершили рік тому підписанням контракту. Їм ми і керуємося", - сказав Красюк.

За словами промоутера, єдине чого чекає команда Усика, це оприлюднення керівництвом WBSS дати і місця фінального поєдинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація боксу Росії (ФБР) звернулася до менеджменту турніру зі своєю пропозицією про місце проведення бою.