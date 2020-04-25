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25 квітня • оновлено в 11:24
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У київського тренера Усика Сергія Лапіна виявився російський паспорт

3.3т
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Син першого наставника Олександра Усика (16-0, 12 КО) Сергія Лапіна – Сергій Лапін-молодший, який зараз тренує кримського супертяжа, має паспорт Російської Федерації.

Про це в коментарі на Facebook заявив знаменитий український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач (23-5-1, 18 KO).

Редкач та Лапін-молодший влаштували скандал в мережі, після того, як Іван виклав відео Леоніда Остальцева "VETERANO блог", в якому жорстко критикується Усик за його невиразну громадянську позицію.

@pro_boxing_ua @gordondmytro

Публікація від Killer Ivan Redkach (@ ivan_redkach_11)

"Іван Редкач, це на відео ваш новий бойфренд?", – написав Лапін.

"Сергій Лапін, Марина Лапіна, люблю і цілую, прибережи або для дружини, або кого ти більше любиш – повій з Ріо за чужі гроші, так як своїх у тебе немає. Я заробляю кров'ю і потом. К2 оплачує твою квартиру на Липках або ти, будучи студентом, сам заробляєш вже, щоб оплачувати?", – відповів Редкач.

Потім Редкач опублікував скрін коментаря, звернувшись в Facebook до керівника K2 Promotions, де працює Сергій Лапін - Олександр Красюк (стилістика оригіналу збережена).

"Шановний Олександр Красюк, передайте Лапіну Сергію, який робить внесок в розвиток боксу в режимі "принеси-подай ", що він пише, що мені зуби виб'є і загрожує. Він прокидається з пульсом – 190: "Про що він говорить, йому потрібно піар чи хайпа йому мало?". Я йому представлю багато компромату на нього, який він кінчений наркоман. Зупиніть цього невихованого психолога З РОСІЙСЬКИМ ПАСПОРТОМ, живучи на Липках, а після всього заблокував", – написав Редкач.

Тренер Усика потрапив в скандал з російським паспортом

@ ivan_redkach_11

Тренер Усика потрапив в скандал з російським паспортом

@ ivan_redkach_11

Тренер Усика потрапив в скандал з російським паспортом

@ ivan_redkach_11

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лапін встав на захист іншого українського боксера Василя Ломаченка, який розмістив скандальне відео з російським спецназом у себе в Instagram.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Олександр Усик Іван Редкач
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
И ? Весь Крым сменил драные украинские паспорта на величественного двух голового орла ( я даже помню фотографии мусорки, где валялись целой кучей ваши документы ) Донецк и Луганск во всю избавились от рагульского паспорта на паспорт республики, а теперь ещё и паспорт России получают. Вы не о том думаете
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Dehtyaryov Ilya, В какой роте троллиного батальона служите? Если бы было фото, где "целой кучей" валялись паспорта на мусорке - вы бы это фото замусолили бы. Хотя вы на инсценировки , к-у-р-в-ы , гаразды. Фоток можете наделать , как водружаете стяг с двухголовым мутантом- археоптериксом - над Белым Домом
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