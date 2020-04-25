Син першого наставника Олександра Усика (16-0, 12 КО) Сергія Лапіна – Сергій Лапін-молодший, який зараз тренує кримського супертяжа, має паспорт Російської Федерації.

Про це в коментарі на Facebook заявив знаменитий український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач (23-5-1, 18 KO).

Редкач та Лапін-молодший влаштували скандал в мережі, після того, як Іван виклав відео Леоніда Остальцева "VETERANO блог", в якому жорстко критикується Усик за його невиразну громадянську позицію.

"Іван Редкач, це на відео ваш новий бойфренд?", – написав Лапін.

"Сергій Лапін, Марина Лапіна, люблю і цілую, прибережи або для дружини, або кого ти більше любиш – повій з Ріо за чужі гроші, так як своїх у тебе немає. Я заробляю кров'ю і потом. К2 оплачує твою квартиру на Липках або ти, будучи студентом, сам заробляєш вже, щоб оплачувати?", – відповів Редкач.

Потім Редкач опублікував скрін коментаря, звернувшись в Facebook до керівника K2 Promotions, де працює Сергій Лапін - Олександр Красюк (стилістика оригіналу збережена).

"Шановний Олександр Красюк, передайте Лапіну Сергію, який робить внесок в розвиток боксу в режимі "принеси-подай ", що він пише, що мені зуби виб'є і загрожує. Він прокидається з пульсом – 190: "Про що він говорить, йому потрібно піар чи хайпа йому мало?". Я йому представлю багато компромату на нього, який він кінчений наркоман. Зупиніть цього невихованого психолога З РОСІЙСЬКИМ ПАСПОРТОМ, живучи на Липках, а після всього заблокував", – написав Редкач.

@ ivan_redkach_11

@ ivan_redkach_11

@ ivan_redkach_11

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лапін встав на захист іншого українського боксера Василя Ломаченка, який розмістив скандальне відео з російським спецназом у себе в Instagram.

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