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У Кемпбелла розповіли, за рахунок чого переможуть Ломаченка

1.3т Читати матеріал російською

Тренер Шейн Макгуіган знає, як його підопічному Люку Кемпбеллу (20-2, 16 КО) перемогти в бою проти українця Василя Ломаченка (13-1, 10 КО).

У Кемпбелла розповіли, за рахунок чого переможуть Ломаченка

"Дивіться. Перш за все необхідно нівелювати основні козирі Ломаченка: його швидкість, техніку і боксерський IQ. Як ми збираємося це зробити? Правильно. За рахунок переваги в антропометрії і ударної потужності. Так, Люк поступається в швидкості. Але це можна нейтралізувати за рахунок антропометрії і таймінгу", – цитує Макгуігана Vringe.com із посиланням на Sky Sports.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, обов'язковий претендент Кемпбелл і чемпіон WBA Super/WBO Ломаченко битимуться за вакантний титул за версією WBC 31 серпня.

В андеркарті відбудеться бій Олександр Повєткін - Х'ю Ф'юрі.

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Особи
Василь Ломаченко Люк Кемпбелл
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