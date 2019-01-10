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У кар'єрі Усика названі два єдині варіанти

1.4тЧитати матеріал російською

Промоутер абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) Едді Хірн вважає, що в українця є тільки два варіанти розвитку кар'єри.

Олександр Усик

Олександр Усик

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"У нас запланована зустріч у Нью-Йорку наступного тижня, щоб визначитися із наступним суперником Усика і датою бою. Він або залишається у першій важкій вазі і проводить бій із Денисом Лебедєвим, або піднімається у надважку вагу", – сказав Хірн в інтерв'ю ESPN.

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Особи
Олександр УсикЕдді Хірн
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