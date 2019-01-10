У кар'єрі Усика названі два єдині варіанти

Промоутер абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) Едді Хірн вважає, що в українця є тільки два варіанти розвитку кар'єри.
Олександр Усик
"У нас запланована зустріч у Нью-Йорку наступного тижня, щоб визначитися із наступним суперником Усика і датою бою. Він або залишається у першій важкій вазі і проводить бій із Денисом Лебедєвим, або піднімається у надважку вагу", – сказав Хірн в інтерв'ю ESPN.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
10 листопада Олександр Усик захистив титул абсолютного чемпіона світу, нокаутувавши Тоні Белью. Після бою український боксер оголосив, що збирається перейти у супертяжі.
Всесвітня боксерська асоціація зобов'язала нашого боксера провести обов'язковий захист титулу проти росіянина із Putin Team Дениса Лебедєва.
У листопаді минулого року Олександр Усик заявив, що має намір вийти у ринг проти Ентоні Джошуа.
Пізніше Хірн розповів, за яких умов британець проведе наступний бій із Олександром.