У кар'єрі Усика названі два єдині варіанти

Промоутер абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) Едді Хірн вважає, що в українця є тільки два варіанти розвитку кар'єри.

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"У нас запланована зустріч у Нью-Йорку наступного тижня, щоб визначитися із наступним суперником Усика і датою бою. Він або залишається у першій важкій вазі і проводить бій із Денисом Лебедєвим, або піднімається у надважку вагу", – сказав Хірн в інтерв'ю ESPN.

Як повідомляв OBOZREVATEL: