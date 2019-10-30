У Харкові відбудеться офіційна церемонія зважування учасників турніру WWFC 16

1 листопада, о 14.00 у харківському ТРЦ "Дафі" за адресою: вул. Героїв Праці 9, - пройде офіційна церемонія зважування учасників турніру WWFC 16, який відбудеться 2 листопада у спортивному комплексі "Локомотив".

Цього разу турнір буде проходити для харківської публіки, у якому на підтримку чекатимуть 4 харків’янина, серед яких: Олександр Плетенко та Денис Бондар стануть учасниками титульних поєдинків змагаючись за пояс. Майбутній турнір і справді розширює географію, адже глядачі матимуть можливість побачити запеклі поєдинки серед бійців з усього світу: Молдови, Бразилії, Єгипту, Марокко, Киргистану. Грузії та України, а також, стати свідками 3 головних боїв вечора за звання чемпіона світу.

На зважуванні, кожен з учасників востаннє перед поєдинком подивиться в очі своєму суперникові. А це означає, що останній етап підготовки завершено і вже зовсім скоро увесь світ дізнається імена нових чемпіонів за версією WWFC .

А кожен із присутніх на зважуванні отримає унікальний шанс виграти білети на турнір WWFC 16, взявши участь у розіграші.

Повнийфайткардтурніру WWFC 16:

MainCard

РангельКевін (Бразилія) – Бондар Денис (Україна)

ВілсонЖуніор (Бразилія) – Плетенко Олександр (Україна)

МансурАлаа (Єгипет) – Пасюга Олексій (Україна)

PrelimenaryCard

Алієв Белек (Киргистан) – Хачатуров Олег (Україна)

КубеяшвіліГеоргі (Грузія) – Радченко Сергій (Україна)

Стоянов Максим (Україна) – Шаблій Михайло (Україна)

Баришев Володимир (Україна) – Калюта Владислав (Україна)

Луценко Богдан (Україна) – Оніщенко Віталій (Україна)

Чібізова Дар’я (Україна) – Шакалова Катерина (Україна)

EarlyPrelims

Виборний Роман (Україна) – Корольов Андрій (Україна)

Кукоара Влад (Молдова) – Зінченко Роман (Україна)

Гаврілов Анатолій (Украина) – Завгородній Євгеній (Україна)

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