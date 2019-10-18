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18 жовтня • оновлено в 10:17
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У Гвоздика і Бетербієва виникли серйозні проблеми на зважуванні перед боєм

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В ніч з п'ятниці на суботу, з 18-го на 19 жовтня в Філадельфії відбудеться об'єднавчий бій у напівважкій вазі між українцем Олександром Гвоздиком і росіянином Артуром Бетербієвим.

Артур Бетербієв - Олександр Гвоздик

Артур Бетербієв - Олександр Гвоздик

vringe.com

За добу до поєдинку пройшла процедура зважування боксерів. Бійці показали практично ідентичні показники, які відповідають напівважкій категорії (до 79,4 кг). Параметр росіянина виявився всього на 250 грамів менше норми, запас Гвоздика виявився трохи більше - 340 грам.

Результати зважування: Олександр Гвоздик – 79,06 кг; Артур Бетербієв – 79,15 кг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше букмекери несподівано змінили котирування на чемпіонський бій Гвоздик - Бетербієв.

Артур Бетербієв - Олександр Гвоздик

Артур Бетербієв - Олександр Гвоздик

vringe.com

Український і російський боксери посперечаються за титули WBC, який належить Олександру Гвоздику, і IBF, яким володіє Бетербієв.

OBOZREVATEL проведе пряму онлайн-трансляцію бою, який почнеться близько 05:00 ранку за київським часом.

Олександр Гвоздик

Олександр Гвоздик

vringe.com

Артур Бетербієв

Артур Бетербієв

vringe.com

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Читайте всі новини по темі "Гвоздик – Бетербієв" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Гвоздик – Бетербієв
Особи
Олександр Гвоздик Артур Бетербієв
Місце
США Філадельфія
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