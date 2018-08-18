У Гассієва виникли проблеми після Усика: спортивні підсумки 17 серпня

У Гассієва виникли серйозні проблеми після поразки від Усика, а тренер "Зорі" розповів про героїчне матчі в Португалії. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 17 серпня.
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