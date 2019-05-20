У Ф'юрі та Уайлдера оголосили про матч-реванш

Американський чемпіон Деонтей Уайлдер і британець Тайсон Ф'юрі зустрінуться в матчі-реванші на початку майбутнього року.

Про це заявили промоутери кожного з боксерів.

"Цей бій відбудеться, я в цьому абсолютно впевнений. Я сподівався, що це трапиться в кінці нинішнього року, але Тайсон отримав зобов'язання провести бій 15 червня, а Деонтей проведе ще один поєдинок восени. Після цих двох боїв хлопці знову зустрінуться", – сказав talkSPORT промоутер Ф'юрі Френк Уоррен.

Уайлдер – Ф'юрі

У свою чергу менеджер Уайлдер Шеллі Фінкель відзначив, що також сподівається на такий розвиток подій. "Ми приймемо рішення протягом найближчих двох тижнів. Я б сказав, що бій, імовірно, пройде в наступному році, але поки немає нічого конкретного", – зазначив він.

Нагадаємо, в грудні минулого року Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф'юрі видали мегафайт, який приніс нічию. При цьому британець двічі побував у нокдауні, але, на думку багатьох експертів, здобув перемогу в бою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Деонтей Уайлдер нокаутував у першому раунді свого співвітчизника Домініка Брізіла та захистив чемпіонський пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC).

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