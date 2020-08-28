У Джошуа бажають поразки Усика від Чісори

Британський чемпіон Ентоні Джошуа зіткнувся з серйозною проблемою в особі українського ексабсолютного чемпіона світу Олександра Усика.

Як заявив промоутер двох боксерів Едді Хірн, AJ сподівається на перемогу Дерека Чісори в поєдинку проти Усика, що позбавить Джошуа від необхідності битися з українцем, який є обов'язковим претендентом на пояс за версією Всесвітньої боксерської організації.

"У Джошуа виникла проблема через Усика. Думаю, AJ бажав би, щоб Чісора пробив в підборіддя Усику і цієї проблеми не було. Ми повинні знайти вихід з цієї ситуації, щоб влаштувати бій Джошуа – Ф'юрі. Але нам буде важко зберегти пояс WBO, тому що організація хоче, щоб Усик провів чемпіонський бій", – цитує Хірна DAZN.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Чісора планується на жовтень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Едді Хірн заявив про те, що Ентоні Джошуа готовий відмовитися від чемпіонського пояса на користь Олександра Усика заради бою з Тайсоном Ф'юрі.