У боксі з'явилася нова вагова категорія для супертяжів, схожих на Усика

Президент Всесвітнього боксерсrого ради (WBC) Маурісіо Сулейман оголосив про впровадження нової вагової категорії в поєдинках під егідою організації.

За його словами, дивізіон створено для негабаритних представників суперважкої ваги, до яких часто відносять українця Олександра Усика.

"Ліміт нового дивізіону – 224 фунти (101,6 кілограм). Перша важка вага повертає до 190 фунтів (86,2 кг), як це було до того, коли її підвищили до 200 фунтів. Це було зроблено через те, що розміри боксерів постійно збільшувалися. Ми маємо 175 фунтів (79,4 кг) для напівважкої ваги, 190 – для важкої, і 224 для нового дивізіону, якому ми придумали незвичну назву", – цитує Сулеймана BoxingNews24.

Нагадаємо, багато експертів і боксери не раз говорили про те, що Усику буде важко у суперважкій ваговій категорії через його антропометричні дані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик у віршах підтримав Василя Ломаченка після поразки від Теофімо Лопеса. Після цього відомий волонтер Віталій Дейнега відповів Усику аналогічним чином, обматюкавши обох боксерів.