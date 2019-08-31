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"Тямущий і адекватний хлопець": Усик захопився Хабібом

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Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик захопився російським чемпіоном UFC у легкій вазі Хабібом Нурмагомедовим.

"Він дуже тямущий і адекватний хлопець, у якого дуже хороша філософія життя, і який їй слідує, не звертаючи уваги ні на які дурниці. Він живе, він будує своє життя і він будує себе", - сказав Усик.

Також він зізнався, що в бою Хабіба з Дастіном Пор'є він буде вболівати за росіянина.

"За кого я буду вболівати в поєдинку Нурмагомедова з Пор'є? Хлопці, я буду вболівати за Хабіба Нурмагомедова. Вболiвав за нього, коли бився проти Рудого. Конор переможе Хабіба? Ви дурнi? Вже переміг один раз, перегляньте запис бою", - засміявся Усик .

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Раніше Хабіб Нурмагомедов став об'єктом насмішок в інтернеті, після безглуздого призову заборонити в Махачкалі показ вистави "Полювання на чоловіків". Чемпіон UFC порахував театральне дійство розпусним і заявив, що подібні заходи не повинні проходити на території Дагестану.

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