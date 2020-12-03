Тягніть Усика сюди. Ми хочемо бою з ним, – менеджер британського супертяжа

Менеджер британського боксера-суперважковаговика Джо Джойса (12-0, 11 КО), Сем Джонс хоче провести бій проти українця Олександра Усика (18-0, 13 КО).

За словами Джойса, він і його підопічний вже повідомили своєму промоутеру Френку Уоррену про те, що вони хочуть найбільших з можливих поєдинків.

"Так, ми хочемо бою з Усиком, тягніть його сюди. Упевнений, вболівальники будуть в захваті. Давайте міркувати тверезо. Чого хочуть вболівальники? Вірно, їм потрібен бій Джошуа – Ф'юрі. Але хіба їх цікавить, які титули будуть там на кону? Ні, їм на це начхати. Це просто найбільший бій в боксі з усіх можливих. А переможець повинен битися з переможцем бою Усик – Джойс", – цитує Джонса vringe.com з посиланням на Youtube-канал IFL TV.

Менеджер Джойса уточнив, що на наступному тижні вони збираються сісти за робочий стіл разом з Уорреном і почати працювати в цьому напрямку.

Нагадаємо, що 29 листопада Джойс нокаутував Даніеля Дюбуа в десятому раунді і став чемпіоном Європи. Після перемоги Джо викликав на бій Усика.