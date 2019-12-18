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18 грудня • оновлено в 20:25
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Турнір з боксу в Росії завершився грандіозною бійкою

3.6т
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Під час турніру з боксу в Назрані (Інгушетія, Росія) сталася масова бійка за участю глядачів, в якій взяло участь кілька десятків людей.

У поєдинку Ілеза Яндієва і Ілеза Альтемірова один зі спортсменів завалив іншого на канати рингу. Деякі глядачі визнали це неспортивною поведінкою. Спершу до рингу спробували підбігти кілька людей, їх зупинили, але потім практично всі глядачі покинули свої місця, влаштувавши побоїще.

Відео бійки в прямому ефірі транслював один з користувачів Instagram. Бійка закінчилася сама по собі, без втручання поліції.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Назрані подібний конфлікт стався на турнірі з бойового самбо. Під час одного з поєдинків між місцевим бійцем і спортсменом із сусідньої Чеченської Республіки один спортсмен штовхнув іншого, натовп уболівальників кинулася на татамі в зал, влаштувавши бійку.

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Автор
Максим Богданов
Місце
Росія
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