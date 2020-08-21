Турбує, що у нас із Росією настільки важкі відносини, – український боксер

Ігор Шевадзуцкій пояснив, чому погодився на співпрацю з Повєткіним. Sparta Boxing Promotions

Український суперважковаговик Ігор Шевадзуцкій (4-0, 4 КО) пояснив, чому погодився на співпрацю з росіянином Олександром Повєткіним (35-2-1, 24 КО), незважаючи на важкі відносини між країнами.

Українець допомагав своєму колезі готуватися до поєдинку проти Ділліана Уайта (26-1, 18 КО), який має відбутися в суботу, 22 серпня.

"Мене дуже турбує, що у нас із Росією настільки важкі відносини. Так, уряд Росії веде дуже агресивну політику щодо України. Але я знав, куди їду. Я знав, що Олександр Повєткін з великою повагою ставиться до України та українців. Я вирішив прийняти запрошення і відправитися в тренувальний табір Олександра. Розумів, що отримаю досвід від роботи з легендарним спортсменом, олімпійським чемпіоном і одним з найкращих боксерів світу", – цитує слова Шевадзуцкого видання Tribuna.

Він заявив, що отримав величезний досвід, а спаринги проходили на високому рівні.

"Нас чудово прийняли. Класна атмосфера. Робоча. Повєткін на 100% профі і справжній фанат боксу. А в спілкуванні дуже приємна особистість. Він завжди запитував, чи все у нас добре, чи всім ми задоволені. Спаринги були на хорошому рівні. І я отримав величезний досвід. Повєткін у відмінній формі, у нього відмінний удар. Повірте мені на слово", – додав Шевадзуцкій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Повєткіна і Уайта опинився під загрозою зриву.

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