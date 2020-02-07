"Цього не буде": український боксер вгамував суперника перед чемпіонським боєм

Володар титулу WBA в найлегшій вазі українець Артем Далакян (19-0, 14 КО) остудив запал свого суперника Йосбера Переса (17-2, 15 КО), заявивши, що залишить за собою чемпіонський пояс за підсумками бою.

"Настрій бойовий. Чекаю уболівальників завтра на поєдинку. Своєму супернику хочу сказати, що він вже четвертий з тих, хто приїжджає сюди та намагається забрати мій пояс. Титул звідси не поїде, якщо я цього не захочу або його не залишу. В даний момент я не хочу його втрачати. Цього не буде", – цитує слова Далакяна агентство Xsport.

Артем Далакян MMABoxing.ru

Український боксер розповів, що серйозно готувався до поєдинку, виконавши свій план і зумівши уникнути травм.

"Під час підготовки я приблизно провів 100 раундів спарингів, пробіг 200 кілометрів кросу. Тобто, все зроблено. Все пройшло за планом, без травм. Думаю, завтра буде бокс і яскрава перемога", – додав українець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у попередньому бою в рамках захисту пояса WBA Артем Далакян нокаутував представника Таїланду Саравута Таворнхама.

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