"Це жахливо": легендарний екс-чемпіон світу оцінив бій Гвоздика

Легендарний американський боксер Андре Уорд підтримав українця Олександра Гвоздика після його неоднозначної перемоги над французом Дуду Нгумбу.

Суперник нашого чемпіона відмовився від продовження боротьби в п'ятому раунді, пославшись на травму, що, на думку колишнього чемпіона світу, може вплинути на психологію Гвоздика.

Андре Уорда Top Rank

"Як це тренуватися вісім тижнів і потім вигравати поєдинок подібним чином? Зі мною ніколи подібного не відбувалося, думаю, це жахливо. Але потрібно пройти через це розчарування, вийти на світло і сказати собі: "Я розумію, що це не те, що хотіли побачити вболівальники, це не те, до чого я готувався, але я провів захист, забрав чек. Зараз потрібно повернутися додому і просто дивитися, що буде далі, що ще я можу зробити", – сказав Уорд в інтерв'ю FightHype.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Гвоздик висловив своє невдоволення тим, як завершився його перший захист чемпіонського пояса за версією Всесвітньої боксерської ради e напівважкій вазі.

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