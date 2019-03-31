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"Це жахливо": легендарний екс-чемпіон світу оцінив бій Гвоздика

5.9тЧитати матеріал російською

Легендарний американський боксер Андре Уорд підтримав українця Олександра Гвоздика після його неоднозначної перемоги над французом Дуду Нгумбу.

Суперник нашого чемпіона відмовився від продовження боротьби в п'ятому раунді, пославшись на травму, що, на думку колишнього чемпіона світу, може вплинути на психологію Гвоздика.

Андре Уорда

Андре Уорда

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Гвоздик - Нгумбу: весь бій на відео

"Як це тренуватися вісім тижнів і потім вигравати поєдинок подібним чином? Зі мною ніколи подібного не відбувалося, думаю, це жахливо. Але потрібно пройти через це розчарування, вийти на світло і сказати собі: "Я розумію, що це не те, що хотіли побачити вболівальники, це не те, до чого я готувався, але я провів захист, забрав чек. Зараз потрібно повернутися додому і просто дивитися, що буде далі, що ще я можу зробити", – сказав Уорд в інтерв'ю FightHype.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Гвоздик висловив своє невдоволення тим, як завершився його перший захист чемпіонського пояса за версією Всесвітньої боксерської ради e напівважкій вазі.

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Тема
Гвоздик - Нгумбу
Особи
Андре УордОлександр ГвоздикДуду Нгумбу
Місце
СШАФіладельфія
Джерело
Джерело:XSPORT
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