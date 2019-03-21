"Це занадто": Ломаченко назвав умову бою з чемпіоном світу

Український боксер Василь Ломаченко висловився про поєдинок проти володаря титулу WBC в легкій вазі Майкі Гарсії. На даний момент американець виступає в напівсередній вазі і наш чемпіон не бажає до нього підніматися.

"Для того, щоб поєдинок між мною і Майкі відбувся, він просто повинен спуститися в легку вагу і все. Для мене підніматися в вазі – це занадто. Я не хочу цього робити. У легкій вазі я готовий з ним битися. Але я не думаю, що він спуститься. Думаю, він не хоче цього", - пояснив неможливість цього поєдинку Ломаченко в інтерв'ю Fight Hub.

Василь Ломаченко та Майкі Гарсія Boxing Scene

Також український боксер висловився про поразку Гарсії в титульному бою проти Ерола Спенса.

"Я думаю, що Спенс виграв чесно. Але в будь-якому випадку, це великий крок для Майкі. Я його поважаю", - підтримав свого можливого суперника Ломаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наступний поєдинок українця Василя Ломаченка відбудеться 12 квітня. Суперником нашого чемпіона буде обов'язковий претендент британець Ентоні Кролла.

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