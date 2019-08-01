"Це все, чого я прошу": Кемпбелл звернувся зі слізним проханням перед боєм з Ломаченком

Обов'язковий претендент по лінії WBC британець Люк Кемпбелл (20-2, 16 KO) зізнався, що йому дуже потрібно справедливе суддівство в поєдинку з Василем Ломаченко (13-1, 10 КО).

Люк Кемпелл

"Будь-який, хто виходить проти Ломаченка, буде андердогом. Це зрозуміло і без слів. Але це не особливо мене турбує. Я сфокусований, рішучий, я вірю в свою перемогу. Це 12-раундовий бій і я вірю, що це правильний час. Я бився з Хорхе Лінаресом в гостях і вважаю, що переміг. Справедливе рішення в цьому поєдинку - це єдине, чого я прошу ", - заявив британець в студії Sky Sports.

Нагадаємо, що наш володар титулів Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO) повернеться в ринг 31 серпня. Поєдинок пройде в Лондоні на O2 Arena, а букмекери вже опублікували котирування на бій.

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