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''Це так сумно'': Усик через церкву звернувся до своїх шанувальників - опубліковано відео

7.1тЧитати матеріал російською

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) записав привітання з Різдвом. Боксер засмучений, що люди вірять не в Бога, а в його символи.

"Дорогі друзі, шанувальники Всі ті хто мене чує. Всіх з наступаючим Різдвом, всім миру, всім добра. Давайте всі разом помолимося за нас грішних, подякуємо Всевишньому за його допомогу. Сьогодні на ранковiй службi, коли я стояв уже після того, як прочитали "Отче наш", люди почали метушитися, хтось іде додому, хтось йде на причастя. А я подумав про те, що ми віримо в хрест, а не в того, хто на хресті. Віримо в церкву, батюшок, віримо в партіархат, матріархат якийсь. Ми не віримо в Бога, друзі. Ми віримо в кого-завгодно, але тільки не в Бога", – сказав Усик в прямому ефірі у себе в Instagram.

Олександр впевнений, що це дуже неправильно.

"Це так сумно стало насправді. Я хочу привітати всіх з наступаючим Різдвом. Вірте в Бога, друзі, а не в патріархати, церкви, батюшок. Вірте в Бога, і тоді у вас все буде добре", - підсумував український чемпіон.

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Усик отримав орден від УПЦ МП: усі подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ефірі одного з українських телеканалів Олександр Усик підтримав Українську православну церкву Московського патріархату, пообіцявши встати на сторону ченців Києво-Печерської лаври, якщо радикали спробують її захоплення. Скандальна заява викликала бурхливу реакцію в соціальних мережах.

Нагадаємо, що раніше український боксер дав відверте інтерв'ю, в якому сказав, що Крим – Божий.

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Олександр Усик
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Усик прав, вы с этим томасам превратились в секту идолопоклонников, вы уже не в Бога веруете, а в маляву, нарисованную в Стамбуле.
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Он Алекс
Он Алекс
Satkin Andrey, еблан ты пригожинский, черным по белому Усик написал, надо верить в Бога, а не в патриархаты или матриархаты... про Стамбул,Томос или сектантов с рпц гундяевского ни слова.. Только про БОГА ЕДИНОГО и все..
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Говорова Елена
Говорова Елена
Усик, занимайся своим делом. Твоё дело морды бить, а это совсем не по божески. И религия тоже бизнес. А нас уговаривать как и куда не надо.....
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Идиот всерьёз уверовавший в силу скакания в труселях по рингу... Слушай, Усик, если ты так Бога любишь, то почему ты с теми, кто возводит хулу и на Бога, и на Сына Божьего заверяя, что у триединого Бога двойственный как все лживое Сын? Попы себе от своих поподей желают деток в соседа, а не в себя? Что, не желают? А Богу, значит приписывают Сына иной природы? Усик, если ты не конченные лицемерие, спроси у своих паханов как такое их поведение соотносится с главной христианской заповедью про то, чтобы никому не делать того, что себе не желаешь. Ну ты и лох, шурик
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