''Це так сумно'': Усик через церкву звернувся до своїх шанувальників - опубліковано відео

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) записав привітання з Різдвом. Боксер засмучений, що люди вірять не в Бога, а в його символи.

"Дорогі друзі, шанувальники Всі ті хто мене чує. Всіх з наступаючим Різдвом, всім миру, всім добра. Давайте всі разом помолимося за нас грішних, подякуємо Всевишньому за його допомогу. Сьогодні на ранковiй службi, коли я стояв уже після того, як прочитали "Отче наш", люди почали метушитися, хтось іде додому, хтось йде на причастя. А я подумав про те, що ми віримо в хрест, а не в того, хто на хресті. Віримо в церкву, батюшок, віримо в партіархат, матріархат якийсь. Ми не віримо в Бога, друзі. Ми віримо в кого-завгодно, але тільки не в Бога", – сказав Усик в прямому ефірі у себе в Instagram.

Олександр впевнений, що це дуже неправильно.

"Це так сумно стало насправді. Я хочу привітати всіх з наступаючим Різдвом. Вірте в Бога, друзі, а не в патріархати, церкви, батюшок. Вірте в Бога, і тоді у вас все буде добре", - підсумував український чемпіон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ефірі одного з українських телеканалів Олександр Усик підтримав Українську православну церкву Московського патріархату, пообіцявши встати на сторону ченців Києво-Печерської лаври, якщо радикали спробують її захоплення. Скандальна заява викликала бурхливу реакцію в соціальних мережах.

Нагадаємо, що раніше український боксер дав відверте інтерв'ю, в якому сказав, що Крим – Божий.