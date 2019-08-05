"Це станеться": непереможний американський боксер кинув виклик Ломаченку

Чемпіон світу з боксу за версією WBA в напівлегкій вазі американець Джервонта Девіс викликав на бій українця Василя Ломаченка. Бій може відбутися в 2020 році.

Василь Ломаченко та Джервонта Девіс pressorg24.com

"Звичайно, я зацікавлений в тому, щоб провести бій з Ломаченком. Ви ж розумієте, що топові бійці повинні боротися один з одним. Безумовно, я хочу цього. Можливо, поєдинок відбудеться на початку 2020 року. Я досить готовий для цього виклику. У мене є необхідні навички. Я змужнів, як боєць і як особистість. Думаю, що зараз слушний час. Ломаченку необхідно продовжувати перемагати. і тоді одного разу ми зустрінемося на рингу. Це точно відбудеться", - зазначив Девіс, якого цитує Boxing News 24.

Примітно, що 24-річний Девіс має в активі 22 перемоги на професійному рингу (з них - 21 нокаутом) і жодного фіаско.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко повинен повернутися на ринг 31 серпня, коли зустрінеться з Люком Кемпбеллом на "O2 Arena" в Лондоні.

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