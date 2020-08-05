Це справжня катастрофа, – відомий промоутер про бій Роя Джонса і Тайсона

Відомий промоутер Едді Хірн заявив, що супербій двох легенд боксу Роя Джонса-молодшого і Майка Тайсона може стати справжньою катастрофою через особливі правила поєдинку.

Він залишився вкрай незадоволений тим, що Атлетична комісія штату Каліфорнія попередила, що жоден із боксерів не має намагатися нокаутувати свого суперника.

"Комісія оголосила про те, що ніхто з боксерів не повинен намагатися нокаутувати суперника. Ви можете собі це уявити? Тайсон виходить на ринг і намагається зробити нокаут, але його відганяють і кажуть зупинитися. Це справжня катастрофа. Як на мене, краще б вони показали все, на що здатні. Тоді б я заплатив гроші за перегляд цього бою", – цитує слова Хірна видання BoxingScene.

Поєдинок між двома легендами боксу запланований на 12 вересня в Лос-Анджелесі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, менеджер Роя Джонса-молодшого вирішив застрахувати вуха свого клієнта перед боєм з Тайсоном.