Це рекорд! Названий гонорар Ломаченка за бій з Кемпбеллом

Гонорар чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василя Ломаченка (13-1, 10 КО) за бій проти Люка Кемпбелла (20-2, 18 КО) складе рекордну суму – 4 млн доларів.

Сам Ломаченко отримає менше 50% від цієї суми. Половину гонорару доведеться віддати менеджеру, промоутерськiй компанії. Ще частина піде на виплату податків. З 2 мільйонів, що залишаться, половина піде на гонорар батькові і тренеру – Анатолію Ломаченку, повідомляє Спортарена.

Новини Із супербоєм Ломаченка виник сенсаційний поворот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в пресі фігурувала сума в 3 мільйони доларів. До того ж з визначенням суми призових виник невеликий скандал. Сторона британця довго не погоджувалася на умови, але все ж поступилася.

Нагадаємо, що бій Ломаченко – Кембпелл пройде в Лондоні 31 серпня на O2 Arena. На кону будуть стояти відразу три чемпіонські пояси в легкій вазі – Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO), якими володіє Василь, і вакантний титул за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Букмекери вже назвали фаворита цього протистояння.

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