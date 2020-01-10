"Це помилка": Лопес висловився про бій з Ломаченком

Американський боксер Теофімо Лопес готується дати справжній бій українському суперчемпіона Василю Ломаченку.

Два представника легкої ваги навесні розіграють звання абсолютного чемпіона світу в дивізіоні, а Теофімо впевнений у своїй майбутній перемозі.

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Теофімо Лопес і Василь Ломаченко

"У мене залишився тільки один бій у легкій вазі. Я хочу провести його прямо зараз, щоб піднятися в наступну категорію. Ми ведемо переговори з Ломаченком, я цілком і повністю відкритий до цього бою. Я нікого не уникаю. Я єдиний боксер, готовий боксувати з усіма. Це, напевно, дуже дивує моїх суперників. Вони вважають мене молодим і недосвідченим, але я доведу, що це помилка. Не треба мене недооцінювати. Хоча, мені навіть подобається, коли мої суперники так роблять. Вони полегшують мені завдання таким чином", – сказав Лопес в інтерв'ю каналу ESPN, пише iSpor t.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер обох боксерів Боб Арум назвав дату та місце проведення бою Ломаченко – Лопес.

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