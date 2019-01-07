''Це помилка'': кубинський боксер згадав про Ломаченка

Легендарний кубинський боксер Гільєрмо Рігондо визнав помилкою проведення поєдинку проти українця Василя Ломаченка, в якому він відмовився від боротьби після шостого раунду.

Дворазовому олімпійському чемпіону довелося піднятися відразу на дві вагові категорії заради бою з нашим співвітчизником. "Звичайно ж, це було помилкою. Мені не варто було перестрибувати через дві вагові категорії заради бою. Особливо враховуючи, скільки мені за це заплатили, а також враховуючи, який у мене був тренувальний табір. Але я не хочу зараз виправдовуватися. Ломаченко – великий чемпіон , але той бій, мабуть, був помилкою. це нормально, це життя. Люди припускаються помилок. Важливо не це. Важливо те, як ви справляєтеся з наслідками допущених раніше помилок", – сказав Рігондо для BoxingTalk, пише vringe.com.

Ломаченко - Рігондо Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боксер Жервонта Девіс відзначився дивним висловлюванням про Василя Ломаченка.