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''Це помилка'': кубинський боксер згадав про Ломаченка

4.8тЧитати матеріал російською

Легендарний кубинський боксер Гільєрмо Рігондо визнав помилкою проведення поєдинку проти українця Василя Ломаченка, в якому він відмовився від боротьби після шостого раунду.

Дворазовому олімпійському чемпіону довелося піднятися відразу на дві вагові категорії заради бою з нашим співвітчизником. "Звичайно ж, це було помилкою. Мені не варто було перестрибувати через дві вагові категорії заради бою. Особливо враховуючи, скільки мені за це заплатили, а також враховуючи, який у мене був тренувальний табір. Але я не хочу зараз виправдовуватися. Ломаченко – великий чемпіон , але той бій, мабуть, був помилкою. це нормально, це життя. Люди припускаються помилок. Важливо не це. Важливо те, як ви справляєтеся з наслідками допущених раніше помилок", – сказав Рігондо для BoxingTalk, пише vringe.com.

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Ломаченко - Рігондо

Ломаченко - Рігондо

Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боксер Жервонта Девіс відзначився дивним висловлюванням про Василя Ломаченка.

Читайте всі новини по темі "Ломаченко - Рігондо" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ломаченко - Рігондо
Особи
Василь ЛомаченкоГільєрмо Рігондо
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