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"Це погано": Ломаченко розповів, як отримав перелом і назвав терміни відновлення

"Це погано": Ломаченко розповів, як отримав перелом і назвав терміни відновлення
Наш боксер прокоментував ситуацію зі своїм пошкодженням
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Український чемпіон WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) підтвердив інформацію про перелом під час бою з Ентоні Кроллой (34-7-3, 13 КО).

"Так це правда. Я зламав руку. Останнім ударом зламав. Це погано. Завтра поїдемо в лікарню, перевіримо її і будемо приймати рішення. Це погано, тому що це зайва трата часу. 6-8 тижнів може піти, подивимося", – сказав Ломаченко в інтерв'ю ESNews.

Новини
Ломаченко після бою несподівано прийшов в роздягальню до Кролли - з'явилося відео

Нагадаємо, что чемпіон світу в легкій вазі за версіямі WBO и WBA Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) успешно захистів свои пояси в бою проти британця Ентоні Кролли (34-7-3, 13 КО).

Поєдинок в Staples Center в Лос-Анджелесі (США) завершівся нокаутом від українця в 4-му раунді.

Пізніше з'явилося відео кращих моментів цієї битви.

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Тема
Ломаченко - Кролла
Особи
Василь ЛомаченкоЕнтоні Кролла
Місце
СШАЛос Анджелес
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