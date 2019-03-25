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"Це обман": американцю поставили жорстку умову для супербою з Ломаченком

1.6тЧитати матеріал російською

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який веде справи Василя Ломаченка, закликав американця Майкі Гарсію навіть не мріяти про рівний розподіл гонорару в бою з нашим чемпіоном.

На думку легенди боксу, поразка його співвітчизника від Еррола Спенса вплинула на фінансові розклади можливого поєдинку.

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Василь Ломаченко та Майкі Гарсія

Василь Ломаченко та Майкі Гарсія

Boxing Scene

"Мені здалося, що Майкі й не намагався перемогти. Він бачив хлопця навпроти, який був набагато більший за нього, і він 12 раундів захищався. Це обман людей, на мою думку. Майкі пошкодив свою " життєздатність". Так, ми зробимо бій із ним, але в цьому поєдинку вже не буде розділу гонорару 50 на 50", – наводить слова Арума vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченеко 12 квітня проведе захист своїх чемпіонських поясів у бою з британцем Ентоні Кроллою.

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Особи
Василь ЛомаченкоМайкі ГарсіяБоб Арум
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