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"Це неймовірно!" Промоутер Джошуа шокований результатом бою з Руїсом

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Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хирн назвав поразку британця від Енді Руїса-молодшого найбільшою сенсацією в історії боксу.

"Неймовірно! Я все ще шокований. Я був впевнений, що бій буде незабаром зупинений, коли в третьому раунді Джошуа відправив Енді в нокдаун. Ентоні вміє добивати, і я думав, що він його фінішує нокаутом. Для мене все це – великий шок. Ми тільки що стали свідками найгучнішого апсет всіх часів. Однак я не сумніваюся, що Джошуа повернеться ще краще і виграє реванш", – сказав Хирн в інтерв'ю iFL TV.

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Джошуа прокоментував сенсаційну поразку, згадавши Кличка

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Енді Руїс-молодший (33-1, 22 КО) зізнався, що ранній нокдаун допоміг йому перемогти Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).

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Особи
Едді ХірнЕнтоні ДжошуаЕнді Руїс-молодший
Місце
СШАНью Йорк
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