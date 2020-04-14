"Це не жарт": в Усика заявили про бій на "Олімпійському"

Команда Олександра Усика вже найближчим часом планує організувати у Києві на НСК "Олімпійський" чемпіонський бій українського боксера.

Про це у прямому ефірі сторінки Ukraine Boxing в соціальній мережі Instagram заявив глава промоутерської компанії K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк.

"Усик 100% збере повний НСК "Олімпійський". Ми про це дуже серйозно думаємо. Це не жарт і не порожні слова. Якщо ми говоримо про те, щоби продати весь стадіон, то суперник, звичайно, не повинен виїздити на візку. Усик має стати чемпіоном світу, він повинен проводити захист поясу. А робити це можна проти боксерів, які перебувають у рейтингах, а там вкрай рідко бувають випадкові персонажі. Тому однозначно це має бути солідний суперник", – зазначив Красюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Красюк назвав останні висловлювання Олександра Усика про декомунізацію в Україні і виправдання росіян за анексію Криму та війну на Донбасі особистою думкою боксера.

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